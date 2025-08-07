Apara Ekonomi Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli
Giriş Tarihi: 7.08.2025 09:01 Son Güncelleme: 7.08.2025 09:01

Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli

Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli

Boston Fed Başkanı Susan Collins, belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamanın önemli olduğunu belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ekonomik belirsizliğin nasıl işlediğini ve ekonomiyi nasıl etkilediğini anlamanın kritik önemini vurguladı.

Collins'e göre, belirsizlik özellikle uzun vadeli yatırımların gerçekleştiği alanlarda belirgin bir şekilde hissediliyor. Bu durum, fiyatlandırma mekanizmalarında bir 'bekle ve gör' yaklaşımına yol açarak piyasalardaki hareketliliği etkileyebiliyor.

Collins, belirsizliğin her zaman ekonomik aktiviteyi yavaşlatmadığına dikkat çekerek, bazı durumlarda belirli türdeki ekonomik faaliyetleri hızlandırabileceğini belirtti.

Belirsizlik seviyelerini doğru bir şekilde ölçebilmek için verilerin bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Collins, bu karmaşık ekonomik faktörlerin derinlemesine anlaşılmasının politika yapıcılar için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz