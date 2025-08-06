Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak

Kanada'nın bakanları, ABD ile yaşanan ticaret savaşının ardından Meksika ile birçok sektörde daha yakın işbirliği arayışında olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Anita Anand, iki ülkenin dayanıklı tedarik zincirleri, yapay zeka ve enerji güvenliği gibi alanları kapsayan bir çalışma planı oluşturma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Anand, "Meksika, küresel ekonomide son derece önemli bir rol oynuyor ve biz, Kanada açısından bunu kabul edip, bunu Kanada iç ekonomisinin avantajına kullanmak istiyoruz." dedi.

Maliye Bakanı Francois-Philippe Champagne, Kanada ve Meksika'nın "serbest ticaret ülkeleri" olduğunu ve USMCA ticaret anlaşmasının "Kuzey Amerika'da rekabet gücünün temel bir unsuru" olduğunu ifade etti.

Champagne, Kanada'nın "kritik mineraller ve bu minerallerin etrafındaki tedarik zinciri ve enerji güvenliği konusunda Meksika'ya birçok fırsat sunduğunu" belirterek, her iki ülkenin de "serbest ticaret ülkeleri" olduğunu sözlerine ekledi.