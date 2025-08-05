Avustralya’da hane halkı harcamaları beklentilerden zayıf kaldı

Avustralya'da hane halkı harcamaları, tüketicilerin hizmetlere yönelik harcamalarını azaltmasıyla Haziran ayında beklenenden daha zayıf gerçekleşti.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilerine göre, satışlar Mayıs ayında %1 artışın ardından %0,5 arttı ve %0,8'lik artış beklentisiyle karşılaştırıldığında daha düşük kaldı.

Harcamalar bir yıl öncesine göre de %4,8 artarak ekonomistlerin %4,9'luk tahmininin hemen altında gerçekleşti.

ABS İş İstatistikleri Başkanı Robert Ewing yaptığı açıklamada, "İnsanların daha fazla mal satın alması genel artışa yol açtı. Bu arada, hizmetlere yapılan harcamalar iki aylık büyümenin ardından %0,5 düştü." dedi.

Veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın geçen ay piyasaları ve ekonomistleri şok eden %3,85'lik faiz indirimi kararının ardından gelecek hafta faiz oranlarını düşürmesinin beklenmesi öncesinde geldi. Banka, hane halkı harcamalarına ilişkin görünümün temel belirsizlik olduğunu defalarca vurguladı ve ikinci çeyrek göstergelerinin tüketimin beklenenden biraz daha zayıf olduğunu gösterdiğini belirtti.