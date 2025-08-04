Ağustos ayı kira zam artış oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranları da belli oldu. 2025 Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? sorusu kira sözleşmelerini yenileyecekler için cevabını buldu.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ev ve iş yerinde yapılacak zam oranı temmuz ayı için yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Bununla beraber kira kontratlarını yenileyecek ev ve iş yeri sahiplerinin yapacakları zam oranı da güncellenecek. TÜİK, verilerine göre on iki aylık ortalama yüzde 41,13 olarak açıklandı.

YIL BAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

* Kira Artış Oranı: 41,13

* Ağustos 2025 Kira Artış Tutarı: 12,339

* Ağustos 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42,339