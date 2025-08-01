Çin’de imalat sektörü aktivitesi daralma işaretleri gösterdi

S&P Global tarafından yapılan bir özel sektör anketine göre, Çin imalat sektörü Temmuz ayında daralma işaretleri gösterdi ve yeni iş büyümesindeki yumuşama fabrikaları üretimi azaltmaya sevk etti. S&P Global Çin Genel İmalat PMI değeri Haziran ayındaki 50,4 seviyesinden Temmuz ayında 49,5'e gerileyerek faaliyetlerde yavaşlama sinyali verdi. PMI değerinin 50'nin altında olması daralmaya, 50'nin üzerinde olması ise genişlemeye işaret ediyor.

Fabrika faaliyetlerindeki bu düşüş, Haziran ayında 49,7'den 49,3'e hafif bir düşüş gösteren resmi imalat PMI değerine de yansıdı ve sektördeki zayıflayan ivmeyi daha da vurguladı. Yılın ilk yarısındaki güçlü büyümenin ardından gelen bu yavaşlama, üçüncü çeyreğe girerken ekonominin beklentilerine ilişkin endişeleri artırıyor.

Daralmaya katkıda bulunan önemli bir faktör, art arda dördüncü ayda da küçülen ve hızlanan yeni ihracat siparişlerindeki düşüş oldu. Bu durum imalat üretimindeki düşüşle birleşince, firmalar artan maliyetler ve düşük talebi gerekçe göstererek işgücünü azaltmaya başladı.

Üreticiler arasında süregelen "fiyat savaşları" karşısında Pekin, rekabeti yönetmek ve daha fazla deflasyonu önlemek için çabalarını artırıyor. Bazı analistler, hükümetin bu zorlukların üstesinden gelmek ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için yeni bir fabrika kapasite kesintisi turu başlatabileceğini tahmin ediyor. Genel yavaşlamaya rağmen, imalatçıların daha iyi ekonomik koşullar ve satışları artırmak için daha güçlü promosyon çabaları ummasıyla, yılın ikinci yarısı için ticari duyarlılık biraz iyileşti.