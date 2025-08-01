ABD, Avustralya için gümrük vergisini sabit tuttu

Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, Beyaz Saray'ın hiçbir ülkenin Avustralya'dan daha düşük karşılıklı gümrük vergisi uygulamadığını teyit ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avustralya mallarına uygulanan %10'luk temel gümrük vergisini değiştirmediğini söyledi.

Farrell'in sözcüsü yaptığı açıklamada, "ABD'nin yeni tarife rejimi altında mümkün olan en iyi konumda kalmaya devam ederken, serbest ticaret anlaşmamız doğrultusunda tüm tarifelerin kaldırılmasını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Trump Perşembe günü onlarca ülkeye %10 ila %41 arasında değişen oranlarda karşılıklı gümrük vergileri getiren bir kararname imzaladı.

Avustralya, ABD'nin normalde ticaret fazlası verdiği az sayıdaki ülkeden biri ve bu durum ABD'li yetkililerle yapılan ticaret görüşmelerinde Avustralyalı yetkililer tarafından sıklıkla dile getiriliyor.