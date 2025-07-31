Bakan Şimşek açıkladı: Turizm güçlü performansını koruyor

Türkiye İstatistik verilerine göre, turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189 milyon 75 bin dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

EKONOMİMİZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR

Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı.

Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.

Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor.