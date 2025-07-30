Konut kredileri yüzde 2,79’a geriledi

Konut kredi faiz oranları bankadan bankaya değişirken Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46'dan %43'e indirdi. 300 baz puanlık indirim sonrası konut kredi faizleri geriledi. 120 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faizleri ne kadar oldu?

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2025 YÜZDE KAÇ?

Yüksek faiz döneminde yüzde 3'lere kadar çıkan faizler temmuz ayının son günlerinde yüzde 2,79'a kadar geriledi.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası'ndan 1 milyon liralık konut kredisi alınması halinde aylık %2,69 oran ve aylık 28 bin 60 TL taksit uygulanıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 367bin TL oluyor.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

AKBANK

Faiz oranı: %2,89

Aylık taksit tutarı: 29.878,54 TL

Toplam ödeme: 3.613.184 TL

KUVEYT TÜRK

Kar payı oranı: %2,79

Aylık taksit tutarı: 28.966,07 TL

Toplam ödeme: 3.500.513 TL

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit tutarı: 30.797,66 TL

Toplam ödeme: 3.727.169 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit tutarı: 30.797,66 TL

Toplam ödeme: 3.727.169 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %3,10

Aylık taksit tutarı: 31.815,84 TL

Toplam ödeme: 3.849.600 TL

VAKIF BANK KATILIM

Kar payı oranı: %3,10

Aylık taksit tutarı: 31.815,84 TL

Toplam ödeme: 3.839.900 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kar payı oranı: %3,10

Aylık taksit tutarı: 34.060,75 TL

Toplam ödeme: 4.105.540 TL