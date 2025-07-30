ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı temmuz ayında 104 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının, bu dönemde 77 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamında haziran ayında yaşanan düşüşe ilişkin veri ise 33 binden 23 bine aşağı yönlü revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 12 bin, orta ölçekli işletmelerde 46 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 46 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 74 bin, üretim sektöründe 31 bin kişilik artış kaydetti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuzda yıllık ücret yüzde 4,4 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alım ve ücret verilerinin genel olarak sağlıklı bir ekonomiye işaret ettiğini belirtti.

Richardson, işverenlerin "ekonominin bel kemiği" olan tüketicilerin dirençli kalacağı konusunda daha iyimser hale geldiğini ifade etti.