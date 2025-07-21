Yeni Zelanda’da enflasyon hızlandı

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları ikinci çeyrekte hızlanarak, ülke ekonomisi için enflasyonist baskıların arttığına işaret etti. Yeni Zelanda İstatistik Bürosu (Stats NZ) tarafından açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon ilk çeyrekteki %2,5 seviyesinden %2,7'ye yükseldi; çeyreklik bazda ise tüketici fiyat endeksi Mart çeyreğindeki %0,9'luk artışın ardından %0,5 oranında yükseliş kaydetti.

Yıllık enflasyon oranı ekonomistlerin %2,8'lik beklentisinin biraz altında kalırken, bu durum Yeni Zelanda Merkez Bankası'nı (RBNZ) temkinli bir yaklaşıma itebilir.

Bu artış, yerel yönetim vergilerindeki %12,2'lik önemli yükseliş ve kiraların yıllık %3,2 oranında artması gibi faktörlerden kaynaklanırken, benzin fiyatlarındaki %8'lik düşüş kısmi bir dengeleyici rol oynadı.

Son enflasyon verileri, RBNZ'yi bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan ve faiz oranlarını 225 baz puan düşürerek %3,25'e çeken gevşeme döngüsüne bu ay ara veren Merkez Bankası, enflasyon risklerini yakından takip ettiğini belirtmişti. Ekonomik toparlanmanın ivme kazanmakta zorlandığına dair işaretler ile yükselen enflasyon göstergeleri arasında sıkışan RBNZ, küresel yavaşlama ve ABD ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerle de mücadele ediyor. Enflasyonun Merkez Bankası'nın %1 ila %3'lük hedef bandının üst sınırına yaklaşmasına rağmen, ekonomistler orta vadede enflasyonun kontrol altında kalması ve ekonomideki atıl kapasite nedeniyle, Ağustos ayında bir faiz indirimi ihtimalinin hala masada olduğunu belirtiyorlar.