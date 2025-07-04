Çin, ABD ile ticaret çerçevesinin uygulanmasını hızlandırdı

Çin Ticaret Bakanlığı, Londra'daki görüşmeler sırasında ABD ile varılan ticaret çerçevesinin uygulanmasını hızlandırdığını açıkladı. Bakanlık, şu anda ABD'ye kontrollü ürünlerin ihracatı için yapılan başvuruları incelediğini ve onayladığını belirterek, ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir değişimin sinyalini verdi.

Duyuru, ABD'nin Çin'e daha önce Çin ihracatına uygulanan bir dizi kısıtlayıcı önlemi kaldırma planlarını bildirdiği sırada geldi. Bu gelişme, iki ekonomi devi arasında son birkaç yıldır gergin bir şekilde devam eden ticaret görüşmelerinde kayda değer bir gelişmeye işaret ediyor.

Bu hamle, gerilimi azaltmaya ve ticaret anlaşmaları kapsamında verilen taahhütleri ilerletmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu ticaret prosedürlerinin hızlandırılmasının Çin ve ABD arasında daha sorunsuz ve daha sağlam ticaret akışına yol açabileceğini ve teknoloji, imalat ve tarım gibi sektörlere potansiyel olarak fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

İki ülke gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve karşılıklı yaptırımların damgasını vurduğu ticari ilişkilerini istikrara kavuşturmak için çalışıyor. Bu son adımlar, önümüzdeki aylarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi umuduyla, işbirliği için yenilenmiş bir çabaya işaret ediyor.