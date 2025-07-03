Apara Ekonomi TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün kara yolu taşımacılığı, en fazla düşen patates oldu
Giriş Tarihi: 3.07.2025 11:22 Son Güncelleme: 3.07.2025 11:57

TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün kara yolu taşımacılığı, en fazla düşen patates oldu

TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün kara yolu taşımacılığı, en fazla düşen patates oldu

Haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 23,57 ile kara yolu şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanırken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,52 ile patates oldu.

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 23,57 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,52 ile patates olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,09 ile otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 6,77 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 6,24 ile orta öğretim ve yüzde 5,86 ile elektrikli küçük ev aletleri yer aldı.

EN ÇOK PATATES UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 14,52 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 13,75 ile yumurta, yüzde 4,23 ile taze sebzeler, yüzde 4,03 ile tavuk eti, yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı23,57
Kahvaltılık tahıl ürünleri13,02
Şans oyunları8,7
Otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri7,09
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim6,77
Orta öğretim6,24
Elektrikli küçük ev aletleri5,86
Fırın ocak ve fırınlı ocak5,54
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul ve benzeri)5,16
Çikolata ve şekerlemeler5,04

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Patates-14,52
Yumurta-13,75
Taze sebzeler (patates hariç)-4,23
Tavuk eti-4,03
Bilgisayar ve ekipmanları-2,65
Çocuk giyim-2,21
Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam ve benzeri)-1,89
Süt-1,72
Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası ve benzeri)-1,46
Motosikletler-1,41

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TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün kara yolu taşımacılığı, en fazla düşen patates oldu
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