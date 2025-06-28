ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı, fiyatlar yükselişte

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 azalarak 432'ye geriledi.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ 47 KULE



Verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulelerinin sayısı son bir yılda toplam 47 adet azaldı. Bu durum, enerji sektöründeki üretim eğilimleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BRENT PETROL FİYATI HAFİF YÜKSELDİ



Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 66,69 dolardan tamamlarken, cuma günü 66,80 dolar seviyesine yükseldi.

WTI HAM PETROL FİYATLARINDA SINIRLI ARTIŞ



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 65,24 dolar iken, cuma günü 65,52 dolara çıkarak hafif bir yükseliş kaydetti.