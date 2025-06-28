Apara Ekonomi ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı, fiyatlar yükselişte
Giriş Tarihi: 28.06.2025 09:36 Son Güncelleme: 28.06.2025 09:36

ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı, fiyatlar yükselişte

ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı, fiyatlar yükselişte

Baker Hughes verilerine göre, ABD'deki aktif petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Haziran haftasında 6 azalarak 432'ye geriledi. Yıllık bazda toplam 47 kulelik düşüş dikkat çekerken, Brent ve WTI petrol fiyatlarında hafif artışlar görüldü.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 azalarak 432'ye geriledi.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ 47 KULE


Verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulelerinin sayısı son bir yılda toplam 47 adet azaldı. Bu durum, enerji sektöründeki üretim eğilimleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BRENT PETROL FİYATI HAFİF YÜKSELDİ


Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 66,69 dolardan tamamlarken, cuma günü 66,80 dolar seviyesine yükseldi.

WTI HAM PETROL FİYATLARINDA SINIRLI ARTIŞ


Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 65,24 dolar iken, cuma günü 65,52 dolara çıkarak hafif bir yükseliş kaydetti.

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ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı, fiyatlar yükselişte
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