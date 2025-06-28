ABD’de 22 büyük banka stres testinden geçti: Resesyona hazırlar

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmaya hazır olduklarını bildirdi.
Fed, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu 22 büyük ABD bankasının yıllık stres testinden geçtiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, bu büyük bankaların ciddi bir ekonomik durgunluk senaryosuna karşı yeterli sermayeye sahip oldukları ve kredi vermeye devam edebilecekleri ifade edildi.
Bu yılki stres testinin geçen yıla göre daha hafif olduğu belirtilirken, senaryo kapsamında ticari gayrimenkul fiyatlarında %30, konut fiyatlarında ise %33 düşüş, işsizlik oranında ise %10 seviyesine ulaşan bir artış öngörüldü.
Senaryoya göre test edilen bankalar, varsayımsal olarak 550 milyar doları aşan toplam kayba rağmen minimum sermaye gereksinimlerinin üzerinde performans gösterdi.
Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, "Büyük bankalar, çeşitli olumsuz senaryolara karşı hala iyi sermayelendirilmiş ve dirençli durumda." dedi.