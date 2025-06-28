ABD’de 22 büyük banka stres testinden geçti: Resesyona hazırlar

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

22 BÜYÜK BANKA TESTE TABİ TUTULDU

Fed, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu 22 büyük ABD bankasının yıllık stres testinden geçtiğini duyurdu.

BANKALAR ASGARİ SERMAYE GEREKLİLİKLERİNİN ÜZERİNDE KALDI

Yapılan açıklamada, bu büyük bankaların ciddi bir ekonomik durgunluk senaryosuna karşı yeterli sermayeye sahip oldukları ve kredi vermeye devam edebilecekleri ifade edildi.

2025 STRES SENARYOSU: HAFİF AMA ZORLU

Bu yılki stres testinin geçen yıla göre daha hafif olduğu belirtilirken, senaryo kapsamında ticari gayrimenkul fiyatlarında %30, konut fiyatlarında ise %33 düşüş, işsizlik oranında ise %10 seviyesine ulaşan bir artış öngörüldü.

550 MİLYAR DOLARLIK KAYIP VARSAYIMI

Senaryoya göre test edilen bankalar, varsayımsal olarak 550 milyar doları aşan toplam kayba rağmen minimum sermaye gereksinimlerinin üzerinde performans gösterdi.

FED YETKİLİSİNDEN GÜVEN VEREN AÇIKLAMA

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, "Büyük bankalar, çeşitli olumsuz senaryolara karşı hala iyi sermayelendirilmiş ve dirençli durumda." dedi.