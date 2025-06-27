Apara Ekonomi İngiltere'de araç üretimi yine azaldı
Giriş Tarihi: 27.06.2025 09:03 Son Güncelleme: 27.06.2025 09:03

İngiltere'de araç üretimi yine azaldı

İngiltere’de araç üretimi yine azaldı

Fabrikalardaki aksaklıklar ve ABD gümrük tarifelerinin otomobil üreticileri üzerinde yarattığı baskı nedeniyle İngiltere'nin araç üretimi Mayıs ayında bir yıl öncesine kıyasla beşinci ay üst üste geriledi.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin (SMMT) verilerine göre, İngiltere otomobil ve ticari araç üretimi geçen ay bir yıl öncesine göre %32,8 düşüşle 49.810 adede gerileyerek, COVID-19 salgınının vurduğu 2020 yılı hariç tutulduğunda, 1949'dan bu yana Mayıs ayı üretimindeki en kötü yüzdelik düşüşe işaret etti.

SMMT, İngiltere'nin en büyük iki pazarı olan AB ve ABD'ye yapılan ihracatın sırasıyla %22,5 ve %55,4 oranında azaldığını söyledi.

Üretim, siparişler ve istihdamın azalması nedeniyle İngiliz imalatı da Mayıs ayında daraldı. Yine de SMMT başkanı Mike Hawes, İngiltere'nin özellikle ABD ile yaptığı ticaret anlaşmalarının ve AB ile daha olumlu bir ilişkinin bir miktar iyimserlik sağladığını söyledi.

SMMT, ticari araçlar hariç otomobil üretiminin Mayıs ayında büyük ölçüde model değişimleri, yeniden yapılanma ve ABD gümrük tarifelerinin etkisiyle %31,5 oranında düştüğünü açıkladı.

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İngiltere'de araç üretimi yine azaldı
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