İngiltere’de araç üretimi yine azaldı

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin (SMMT) verilerine göre, İngiltere otomobil ve ticari araç üretimi geçen ay bir yıl öncesine göre %32,8 düşüşle 49.810 adede gerileyerek, COVID-19 salgınının vurduğu 2020 yılı hariç tutulduğunda, 1949'dan bu yana Mayıs ayı üretimindeki en kötü yüzdelik düşüşe işaret etti.

SMMT, İngiltere'nin en büyük iki pazarı olan AB ve ABD'ye yapılan ihracatın sırasıyla %22,5 ve %55,4 oranında azaldığını söyledi.

Üretim, siparişler ve istihdamın azalması nedeniyle İngiliz imalatı da Mayıs ayında daraldı. Yine de SMMT başkanı Mike Hawes, İngiltere'nin özellikle ABD ile yaptığı ticaret anlaşmalarının ve AB ile daha olumlu bir ilişkinin bir miktar iyimserlik sağladığını söyledi.

SMMT, ticari araçlar hariç otomobil üretiminin Mayıs ayında büyük ölçüde model değişimleri, yeniden yapılanma ve ABD gümrük tarifelerinin etkisiyle %31,5 oranında düştüğünü açıkladı.