Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven azaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, haziran ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1 puan gerileyerek 94 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,8 puan azalarak 94 puana geriledi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 95,1 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki gerileme sanayi sektörüne güvenin ve perakende ticaretin düşmesinden kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, haziranda eksi 15,1'den eksi 15,3'e indi. AB'de de endeks haziranda eksi 14,5'ten eksi 14,8'e seviyesine geriledi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar zayıflama yaşandı.