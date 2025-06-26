İngiltere’de vergi artışı işe alımları olumsuz etkiliyor

İngiltere Ticaret Odası (BCC) yaptığı açıklamada, küçük ve orta ölçekli İngiliz işverenlerin neredeyse üçte birinin sosyal güvenlik faturalarındaki artışın doğrudan bir sonucu olarak personel çıkardığını ya da işten çıkarmayı düşündüğünü söyledi.

İngiltere Ticaret Odası, ankete katılan 570'den fazla üye firmanın %13'ünün işten çıkardığını ve %19'unun Maliye Bakanı Rachel Reeves'in talimatıyla Nisan ayında işverenlerin Ulusal Sigorta Katkı Paylarına yapılan zammın bir sonucu olarak böyle bir hareketi aktif olarak düşündüğünü söyledi.

BCC Genel Müdürü Shevaun Haviland, grubun yıllık konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, "Üzerimize binen bu büyük yüke hazırlıksızdık ve bu durum birçoğumuzun büyüme planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Sonuç olarak, iş dünyası güven ölçütlerimiz 2022'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi" dedi.