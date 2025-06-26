Goldman Sachs’tan bakır fiyatları öngörüsü

Bakır fiyatları art arda beşinci günde de yükselirken Goldman Sachs, ABD dışındaki arzın daralması nedeniyle Ağustos 2025'te ton başına 10.050 dolar ile zirve yapacağı tahmininde bulundu.

Yurt içi fiyatları artıran ve başka yerlerdeki stokları azaltan gümrük vergisi tekliflerinin etkisiyle ABD'ye yapılan rekor sevkiyatlar nedeniyle spot kontrat primlerinin yükselmesiyle Londra Metal Borsası'nda (LME) önemli bir sıkışıklık ortaya çıktı.

Goldman analistleri, küresel bakır piyasası fazla vermeye devam ederken, ABD dışı piyasanın sıkılaştığını ve bölgesel kıtlık korkularını artırdığını belirtti. "Buna rağmen, Çin talebi dirençli olmaya devam ederek fiyatları destekliyor. İleriye bakıldığında, önerilen %25'lik ABD ithalat tarifesinin Eylül ayına kadar uygulanması halinde, bakır fiyatları Aralık ayına kadar ton başına 9.700 dolar civarına gerileyebilir" dedi.

LME bakır spreadleri bu hafta hafifçe gevşeyerek spot alıcılar üzerindeki baskıyı azalttı.