ABD Hazine Bakanı Bessent tedbirleri genişletiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, federal borç tavanının aşılmaması için bakanlığın olağanüstü nakit yönetimi tedbirlerini sürdürme yetkisini 24 Temmuz'a kadar yaklaşık bir ay uzattı.

Bessent kongre liderlerine gönderdiği bir mektupta, daha önce Cuma günü sona ermesi planlanan "borç ihracı askıya alma döneminin" devam etmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi. Söz konusu beyan, Hazine'nin acil yardımları ödemek için gerekli olmayan devlet emeklilik ve emekli sağlık fonlarından finansmanı askıya almasına izin veriyor.

Bessent, borç limitinde bir artış ya da askıya alma olmadan Hazine'nin tüm yükümlülüklerini yaz ortasından sonuna kadar ödeyemeyeceğini tahmin ediyor.

Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, mahkemelerin Başkan Donald Trump'ın Mayıs ayında 23 milyar dolarlık rekor gümrük geliri elde eden gümrük tarifelerine müdahale etmesi halinde sözde borç tavanı "X tarihinin" değişebileceğini söylemesine rağmen, mektubu bu zamanlamaya ilişkin herhangi bir spesifik güncelleme sunmadı.

Ancak 24 Temmuz'a kadar uzatılması kısmen, geleneksel Ağustos tatilinden önce büyük bir vergi ve harcama paketinin bir parçası olarak borç tavanını yükseltmek için Kongre üzerindeki baskıyı sürdürmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

Bessent mektupta, "Mevcut tahminlerimize dayanarak, Kongre'nin ABD'nin tam güvenini ve kredisini korumak için planlanan Ağustos tatilinden önce mümkün olan en kısa sürede borç tavanını artırmak veya askıya almak için harekete geçmesi gerektiğine inanmaya devam ediyoruz" dedi.