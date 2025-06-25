Fed üyesi Williams: Gümrük tarifeleri şu anda enflasyona çeyrek puan ekliyor olabilir

New York Fed Başkanı John Williams, büyük ölçüde ticaret tarifeleri nedeniyle bu yıl daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon bekliyor.

Williams, "Belirsizlik ve gümrük tarifelerinin harcamaları kısıtlamasını ve göçün azalmasının işgücü artışını yavaşlatmasını bekliyorum" dedi.

Williams, sonuç olarak bu yıl büyümenin önemli ölçüde yavaşlayarak %1 civarında gerçekleşmesini ve işsizlik oranının mevcut %4,2 seviyesinden yılsonuna kadar %4,5'e yükselmesini beklediğini söyledi. Yetkili ayrıca, Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin fiyatları artırmasıyla enflasyonun %3'e yükselmesini ve iki yıl içinde kademeli olarak %2 hedefine geri dönmesini bekliyor.

Williams, tarifelerin şu ana kadar ekonomi üzerinde açıkça bir etkisi olduğunu ve enflasyonu şimdiden mütevazı bir miktarda artırdığını söyledi. Williams konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinin henüz sona ermediğini söyledi. Tarifelerin ekonomi üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda, "önümüzdeki birkaç ay içinde daha az değil, daha güçlü olmalarını bekliyorum" diyen Williams, enflasyon tehdidinin azalmadığı göz önüne alındığında faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

New York Fed Başkanı olarak Williams, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) daimi oy hakkına sahip bir üyesidir ve Fed politika kararları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.