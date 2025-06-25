Fed üyesi Kashkari: Ekonomiyi güçlü görüyoruz

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in temkinli duruşunu yineleyerek, politika yapıcıların gümrük tarifesi politikasının ekonomik etkilerini izlerken "bekle ve gör modunda" kaldıklarını vurguladı. Yetkililer henüz politika görünümünde "dramatik değişiklikler" yapmakta tereddüt ederken, önceliklerinin tarifelerin enflasyonu ve daha geniş büyüme dinamiklerini nasıl etkileyeceği konusunda netlik kazanmak olduğunu belirtti.

Kashkari, temellerin "oldukça güçlü" kaldığını ve enflasyonun %2'lik hedefe doğru geri dönme eğiliminde göründüğünü söyleyerek iç ekonomi konusunda genel olarak iyimser bir ton kullandı. Kashkari, enflasyonun %2,5 civarında seyrettiğini gösteren son verilere işaret ederek, bu oranın -hala hedefin üzerinde olsa da- memnuniyet verici bir ılımlılık gösterdiğini belirtti.

Bununla birlikte, gümrük tarifelerine ilişkin süregelen belirsizlik görünümü gölgelemeye devam ediyor. Kashkari, ticaret konusundaki "tedirginliğin" bazı firmaların yatırımlarını durdurmasına yol açtığı ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu. Devam eden müzakereler ileriye dönük bir yol sunarken, "nihayetinde gerçekte ne olduğunu görmemiz ve ardından ekonomiye ilişkin analizimizi ayarlamamız gerektiğini" açıkça belirtti.