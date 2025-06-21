Dünya Bankası uyardı: Borçlar gizleniyor, riskler artıyor

Dünya Bankası, sıkı finansman ortamına yanıt olarak birçok gelişmekte olan ekonominin bütçe dışı ve daha karmaşık borçlanma yöntemlerine yöneldiğini belirtti. Bu durumun, kamu borcu risklerinin tam olarak değerlendirilmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

"RADİKAL BORÇ ŞEFFAFLIĞI" RAPORU YAYIMLANDI

Banka, söz konusu riskleri ele almak üzere "Radikal Borç Şeffaflığı" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, mevcut borç şeffaflığı uygulamalarında köklü değişikliklerin kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.

BORÇLANMA DÜZENLEMELERİ DAHA KARMAŞIK HALE GELİYOR

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin daha sıkı finansman koşulları karşısında bütçe dışı kaynaklara ve karmaşık borçlanma düzenlemelerine yöneldiği ifade edildi. Bu eğilimin, borçların izlenmesini ve risklerin değerlendirilmesini güçleştirdiği bildirildi.

RAPORLAMA VE AÇIKLAMADA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Dünya Bankası, borçlu ve alacaklı ülkelerin borç verilerini açıklama biçiminde reform yapılması gerektiğini belirtti. Öneriler arasında:

- Raporlamanın kapsamının genişletilmesi

- Kredi bazında daha ayrıntılı açıklamaların yapılması yer aldı.

ŞEFFAFLIKTA İLERLEME VAR, ANCAK YETERLİ DEĞİL

Düşük gelirli ülkelerde borç verilerinin yayımlanma oranı 2020'de %60'ın altındayken bugün %75'in üzerine çıktı. Ancak bu ülkelerin yalnızca %25'i, yeni alınan borçlara ilişkin kredi düzeyinde bilgi paylaşımı yapıyor.

KARMAŞIK FİNANSMAN ARAÇLARI ŞEFFAFLIĞI ZORLAŞTIRIYOR

Raporda, özel tahsisler, merkez bankası swapları ve teminatlı işlemler gibi karmaşık ve şeffaf olmayan finansman yöntemlerinin artmasının, borçların raporlanmasını daha da güçleştirdiği vurgulandı.