Dünya Bankası uyardı: Borçlar gizleniyor, riskler artıyor

Dünya Bankası, sıkı finansman ortamına yanıt olarak birçok gelişmekte olan ekonominin bütçe dışı ve daha karmaşık borçlanma yöntemlerine yöneldiğini belirtti. Bu durumun, kamu borcu risklerinin tam olarak değerlendirilmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.
Banka, söz konusu riskleri ele almak üzere "Radikal Borç Şeffaflığı" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, mevcut borç şeffaflığı uygulamalarında köklü değişikliklerin kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.
Raporda, gelişmekte olan ülkelerin daha sıkı finansman koşulları karşısında bütçe dışı kaynaklara ve karmaşık borçlanma düzenlemelerine yöneldiği ifade edildi. Bu eğilimin, borçların izlenmesini ve risklerin değerlendirilmesini güçleştirdiği bildirildi.
Dünya Bankası, borçlu ve alacaklı ülkelerin borç verilerini açıklama biçiminde reform yapılması gerektiğini belirtti. Öneriler arasında:
- Raporlamanın kapsamının genişletilmesi
- Kredi bazında daha ayrıntılı açıklamaların yapılması yer aldı.
ŞEFFAFLIKTA İLERLEME VAR, ANCAK YETERLİ DEĞİL
Düşük gelirli ülkelerde borç verilerinin yayımlanma oranı 2020'de %60'ın altındayken bugün %75'in üzerine çıktı. Ancak bu ülkelerin yalnızca %25'i, yeni alınan borçlara ilişkin kredi düzeyinde bilgi paylaşımı yapıyor.
Raporda, özel tahsisler, merkez bankası swapları ve teminatlı işlemler gibi karmaşık ve şeffaf olmayan finansman yöntemlerinin artmasının, borçların raporlanmasını daha da güçleştirdiği vurgulandı.