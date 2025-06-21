ABD, İran’ın silah sanayisine giden tedarik zincirini kesti

ABD yönetimi, İran'ın savunma sanayisine yönelik hassas makinelerin tedariki ve nakliyesine karışan kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a savunma sanayisi için hassas makineler sağlayan 1 kişi ve 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Açıklamada, Hong Kong merkezli Unico Shipping'e ait bir gemiye de yaptırım uygulandığı ve bu adımın İran'ın füze ve silah kapasitelerini sınırlamayı amaçladığı ifade edildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın balistik füze, İHA ve asimetrik silah programlarına yönelik teknoloji tedarik çabalarının önüne geçileceğini vurguladı.
Yaptırımların, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve onun vekil güçlerinin kaynaklara ulaşmasını önlemeye yönelik olduğu bildirildi.