Japonya: ABD gümrük vergisi görüşmeleri ’sis içinde’

Japonya'nın en üst düzey ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa, her iki tarafın da bir anlaşmaya varma çabalarına rağmen ABD ile ticaret müzakerelerinin "siste kaldığını" söyledi.

Akazawa, 9 Temmuz'un önemli bir tarih olduğunu ancak ikili ticaret görüşmeleri için bir son tarih olmadığını söyledi. "Bakanlar düzeyindeki müzakerelerde bir anlaşma olasılığı arıyoruz. Ancak görünüm sisli olmaya devam ediyor" diyerek bir anlaşmaya varılması ihtimalini dile getirdi.

Analistler yaklaşan seçimlerin Başbakan Shigeru Ishiba'nın siyasi açıdan hassas olan tarım ithalatı konusunda taviz vermesini zorlaştıracağını söylüyor.

Gümrük vergileri Japonya'nın kırılgan ekonomisine şimdiden zarar veriyor.

Toyota gibi büyük otomobil üreticilerinin ABD'nin geniş kapsamlı gümrük vergilerinden etkilenmesiyle Japonya'nın ihracatı Mayıs ayında son sekiz ayda ilk kez düşerek, otomobil sevkiyatlarına büyük ölçüde bağımlı olan ekonominin görünümünü gölgeledi.