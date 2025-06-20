Almanya’nın vergi gelirleri son ayların en yavaş artışını gösterdi

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre, federal ve eyalet hükümetlerinin vergi gelirleri Mayıs ayında son aylara kıyasla daha düşük bir hızda arttı. Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %2,6 büyüdü.

Vergi gelirleri Nisan ayında %10.2, Mart ayında %11.1 ve Şubat ayında %8.1 artmıştı

Maliye Bakanlığı aylık raporuna göre Mayıs ayında toplam vergi geliri 62.8 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Gelir ve satış vergisinin arttığı, ancak Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez faiz ve sermaye kazançları üzerindeki stopaj vergisinde yıllık bazda önemli bir artış olmadığı belirtildi.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde vergi gelirleri yıllık %8,3 artışla 349 milyar euroya ulaştı.