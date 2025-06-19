Fed Başkanı Powell: Veriye ihtiyacımız var

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında ayarlamalar yapmayı düşünmeden önce "daha fazla şey öğrenmeleni" gerektiğini söyledi.

Ticaret, maliye ve düzenleyici politikalarda meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında, merkez bankasının para politikasında ayarlamalar yapmayı düşünmeden önce "daha fazla şey öğrenmesi" gerekeceğini vurgulayanPowell, "Bu yıl gümrük tarifelerindeki artışlar muhtemelen fiyatları yukarı çekecek ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratacaktır" dedi.

Powell, Fed'in kendisini maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin gerilim içinde olduğu "zorlu senaryoda" bulması halinde, her bir hedefin hedeften ne kadar uzakta olduğunu ve aradaki farkı kapatmak için ne kadar zaman gerekeceğini dikkate alması gerekeceğini belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, "Şu anda elimizdeki veriler işimizi yapabileceğimizi gösteriyor. İşimizi yapamayacağımızdan endişe etmiyorum" dedi. Ancak bir noktada durumun artık böyle olmayabileceğini de öne sürdü.

ABD'yi hükümet tarafından üretilen ekonomik verilerde dünya lideri olarak nitelendiren Powell, "Bu verileri azalttığımızı görmekten nefret ediyorum. Bu veriler genel kamuoyu için gerçek bir faydadır, çünkü insanların ekonomide neler olduğunu ve dolayısıyla neler olabileceğini mümkün olan en iyi şekilde anlamalarını sağlar" dedi.

Powell ayrıca basın toplantısını tamamlarken "ABD ekonomisi zayıflayacağı yönündeki her türlü tahmine meydan okudu. Eninde sonunda zayıflayacak ama şu anda bunun işaretlerini görmüyoruz" diye konuştu.