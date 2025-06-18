Japonya’nın ihracatı düşüş gösterdi

Mayıs ayında Japonya'dan yapılan ihracat yıllık bazda %1,7 gerileyerek, ülkenin ticari belirsizliklerle boğuşmaya devam ettiği Eylül 2024'ten bu yana görülen en keskin düşüşe işaret etti.

Düşüş, Reuters anketine katılan ekonomistler tarafından tahmin edilen %3,8'lik düşüşten daha yumuşaktı, ancak Nisan ayında kaydedilen %2'lik artışa kıyasla tersine döndü.

Japonya Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'ye yapılan ihracat yıllık bazda %11,1 düşerek gerilemeye devam etti. Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e yapılan ihracat ise %8,8 oranında azaldı.

Japonya'nın küresel otomobil ihracatı %6,9 düşerken, özellikle ABD'ye yapılan motorlu taşıt ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %24,7 azaldı.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine yapılan ithalat Mayıs ayında %7,7 düşerken, ekonomistlerin beklentisi %6,7 düşüş yönündeydi.

Japonya'nın ticaret açığı Mayıs ayında 637,6 milyar yen ile n 892,9 milyar yenlik beklentilerden daha düşük gerçekleşti.