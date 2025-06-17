BOJ ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı ile birlikte açıkladığı aylık raporunda, Japon ekonomisi için değerlendirmelerini değiştirmedi, "Japon ekonomisı ılımlı şekilde toparlanıyor" ifadelerini tekrarladı.

Enflasyon bekleyişlerinin de ılımlı şekilde yükseldiğini ifade eden BOJ, "Enflasyon beklentileri yükseldi. İthal fiyatlarda yaşanmış artışın ve gıda fiyatlarında son dönemdeki artışların etkilerinin hafiflemesi bekleniyor" dedi

Banka, küresel ticaret politikalarının nasıl gelişeceği ve yurt dışı ekonomik faaliyetlerin bunlara nasıl tepki vereceği son derece belirsiz olduğunu da vurguladı.

Yapılan değerlendirmede, ticaret politikalarının finans ve döviz piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtildi.