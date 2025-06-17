AB’nin gaz talebinin 2030’a kadar yüzde 7 düşmesi bekleniyor

İngiltere merkezli küresel enerji düşünce kuruluşu Ember'in AB Üye Devletlerinin Ulusal Enerji ve İklim Planları analizine göre, 2023'te 326 milyar metreküp olan AB'nin gaz talebinin, 2030'da yüzde 7 düşüşle 302 milyar metreküpe ineceği hesaplanıyor.

Bu durum AB'de zaten devam eden bir eğilimi gösteriyor çünkü 2021-2023 arasında gaz talebi yüzde 19 azalarak 404 milyar metreküpten 326 milyar metreküpe geriledi.

Ancak AB gaz talebinde bu uzun vadeli düşüş eğilimi, 2030'a kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat kapasitesinin yüzde 54 büyütülmesi yönündeki son önerilerle çelişiyor. Gaz talebinde beklenen azalma göz önünde bulundurulduğunda, gaz altyapısında ek kapasitenin ciddi bir arz fazlasına yol açabileceği ve yeni yatırımların kısa vadede atıl kalma riski oluşabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, gaz talebinde tahmin edilen gerilemeye paralel olarak, ulusal hedefler AB'de yenilenebilir enerjinin büyümeye devam ettiğini gösteriyor. AB üye devletleri gelecek 5 yıl içinde toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkarmayı planlarken, bu yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030 itibarıyla AB'nin elektriğinin yüzde 66'sını üretmesini sağlayacak.

AB'nin toplam enerji talebinde elektriğin payının da artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Elektrifikasyon oranının bugünkü yüzde 23 seviyesinden 2030'da yüzde 30'a çıkması bekleniyor. Bu artış, AB ülkelerinin sadece elektrik üretiminde değil genel enerji ihtiyacının karşılanmasında da daha fazla temiz elektrik ve daha az gaz kullanmayı planladığına işaret ediyor.

Ember Elektrik Dönüşümü Analisti Tomos Harrison, analize ilişkin değerlendirmesinde, AB'nin ulusal hedeflerinin güçlü bir mesaj verdiğini belirterek, "AB fosil gazı kalıcı olarak terk ediyor. Bu düşüş zaten sürüyor ve 2030 hedefleri bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

AB'de "elektrikle çalışan bir ekonomiye" doğru kesin bir eğilim olduğuna dikkati çeken Harrison, "Gaz altyapısını gereğinden fazla büyütmeye yönelik her aceleci girişim, sonunda pahalı ve işe yaramayan yatırımlara dönüşecektir. Sanayi paydaşları, yatırımcılar ve karar alıcılar bu uyarıyı dikkate almalı." uyarısında bulundu.