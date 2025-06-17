ABD’de ihracat fiyat endeksi azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Nisan ayında yüzde 0,1 artan ithalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti. Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 düşmesi öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, nisanda yüzde 0,1 artmıştı.

Endeks, mayısta geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 1,7 yükseldi.