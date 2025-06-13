Çin, ABD çip birleşmesinin onayını erteledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini arttıran bir hamleyle Çin'e karşı çip ihracat kontrollerini sıkılaştırmasının ardından, 35 milyar dolarlık ABD yarı iletken endüstrisi birleşmesi Pekin'in antitröst düzenleyicisi tarafından erteleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kişiye göre, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, çip tasarım araçları üreticisi Synopsys ile mühendislik yazılımı geliştiricisi Ansys arasında önerilen anlaşmaya onay vermeyi erteledi.

ABD ve Avrupa'daki yetkililerin onayını alan Amerikalı gruplar arasındaki işlemin SAMR'ın onay sürecinin son aşamasına girdiği ve bu ay sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Gecikme, Washington'un Mayıs ayı sonunda Synopsys de dahil olmak üzere ABD'li şirketlerin Çin'e çip tasarım yazılımı satışını yasaklamasıyla ortaya çıktı. Konu hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre, bu karar Çin'in bu anlaşma için onay sürecinin karmaşıklığına katkıda bulundu.

Söz konusu kişi, Synopsys'in Çinli düzenleyicinin endişelerini gideren çözümler sunabilmesi halinde, beklenenden daha uzun sürse de onayın yine de çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Ancak konu hakkında bilgi sahibi olan bir başka kişi, SAMR'ın onay sürecinin, devam eden ticaret savaşıyla doğrudan bağlantılı olmaktan ziyade, anlaşmanın karmaşıklığı nedeniyle orijinal 180 günlük programından kısa bir süre önce uzatıldığını söyledi.