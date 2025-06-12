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Giriş Tarihi: 12.06.2025 09:10 Son Güncelleme: 12.06.2025 09:11

Japonya'da iş dünyasının duyarlılığı kötüleşti

Japonya’da iş dünyasının duyarlılığı kötüleşti

Japonya'da iş dünyasının duyarlılığı son 5 çeyrektir ilk kez kötüleşti.

Japonya iş dünyasının duyarlılığı Nisan-Haziran döneminde son beş çeyrekte ilk kez kötüleşti ve bu durum ABD'nin gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin ülkenin ihracat ağırlıklı ekonomisine zarar verdiğinin bir işareti oldu.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, büyük firmaların iş güvenini ölçen bir endeks, Ocak-Mart döneminde +2.0'ın ardından bu çeyrekte -1.9'a geriledi.

Hükümet tarafından yapılan ankete katılan imalatçılar, Mart 2026'da sona erecek olan cari mali yılda yinelenen kârın %1,2 düşmesini beklerken, bu oran bir önceki ankette öngörülen %0,6'lık düşüşten daha büyük.

Ankete göre, otomobil üreticileri ve otomobil parçaları üreticileri 2025 mali yılında karlarının %19,8 düşmesini beklerken, ABD'nin yüksek gümrük vergilerinden beklenen darbe konusundaki endişelerini vurguluyor.

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Japonya'da iş dünyasının duyarlılığı kötüleşti
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