İngiltere’de konut fiyat dengesi zayıfladı

İngiltere konut piyasası, Nisan ayında emlak işlem vergilerindeki artışın ardından alıcılardan gelen talebin azalması ve küresel ticaret gerilimlerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle geçen ay da ivme kaybetti.

Royal Institution of Chartered Surveyors'ın aylık konut fiyat dengesi Nisan ayındaki -3'ten Mayıs ayında -8'e düşerek Temmuz 2024'ten bu yana en zayıf seviyesine geriledi.

Ekonomistler -4'e daha az bir düşüş olacağını tahmin ediyorlardı.

RICS kıdemli ekonomisti Tarrant Parsons, "Birleşik Krallık konut emlak piyasasındaki duyarlılık, küresel ticaret politikaları konusunda devam eden belirsizlik ve Mart ayı sonunda Damga Vergisi değişiklikleri öncesinde öne çekilen işlemlerin alıcı faaliyeti üzerindeki azaltıcı etkisi ile bir miktar durgun kalmaya devam ediyor" dedi.

Perşembe günkü anket, İngiltere'de emlak sektöründe yavaşlamaya işaret eden diğer ölçütlerle ve Nisan ayında mortgage onaylarının bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilediğini gösteren İngiltere Merkez Bankası verileriyle örtüşüyor.

Emlak eksperleri önümüzdeki yıl satış faaliyetlerinde kademeli bir toparlanma görmeyi beklerken, Tarrant "herhangi bir iyileşmenin hızı ve kapsamının" kısmen İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edip etmemesine bağlı olduğunu söyledi.