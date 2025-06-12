ABD Hazine Bakanı: 90 günlük duraksamayı uzatmaya açığız

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, devam eden ticaret müzakerelerinde "iyi niyet" gösterdikleri sürece, Başkan Trump'ın ABD'nin en büyük ticaret ortakları için 90 günlük gümrük vergisi duraklamasını 9 Temmuz'dan sonraya uzatmaya açık olduğunun sinyalini verdi.

Bessent, Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi'nde düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada ABD'nin 18 "önemli ticaret ortağı" olduğunu söyledi. Trump yönetiminin bu ülkelerle "anlaşmalar yapmak için çalıştığını" söyledi.

Bessent, Avrupa Birliği gibi "iyi niyetle müzakere eden" ülkeler ve ticaret blokları için ABD'nin "iyi niyetli müzakereleri sürdürmek için tarihi ileri almasının kuvvetle muhtemel olduğunu" dile getirirken, "Eğer birileri müzakere etmiyorsa, biz de etmeyeceğiz" ifadelerini de kullandı.