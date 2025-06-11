ABD ve Çin bir ticaret çerçevesi üzerinde anlaştı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, iki tarafın Cenevre'de varılan mutabakat temelinde bir ticaret çerçevesi üzerinde anlaştıklarını belirttiler.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin ve ABD müzakere ekiplerinin iki günlük görüşmelerin ardından ticaret konusunda bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve bunu liderlerine sunacaklarını söyledi.

Li, gazetecilere verdiği demeçte, "İki taraf, 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde iki devlet başkanının ulaştığı mutabakat ve Cenevre toplantısında varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin bir çerçeve üzerinde prensipte anlaşmaya vardı" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de yaptığı açıklamada, Londra'da Çin ile mutabık kalınan ticaret çerçevesi ve uygulama planının nadir toprak elementleri ve mıknatıslarla ilgili kısıtlamaların çözülmesine yol açacağını söyledi.

Lutnick gazetecilere verdiği demeçte, ABD müzakere ekibinin çerçeveyi Başkan Donald Trump'a sunarak onayını alacağını ve ardından yeni anlaşmayı uygulamaya koymayı umduğunu belirtti.