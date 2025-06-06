Hollanda Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü

Hollanda Merkez Bankası (DNB), ekonomik büyümeye ilişkin "Belirsizlik ve ticari gerilimler ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturuyor" başlığıyla ilkbahar tahmin raporunu açıkladı.

Banka bu yıl büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 1,1'e çekti. 2026 yılı için ise yine yüzde 1,5'ten 0,9'a düşürdü. Banka, 2027'de ise yüzde 1,1 büyüme öngörüsünde bulundu.

Banka, aşağı yönlü revizenin nedenini, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ticaret çatışmasının neden olduğu alışılmadık derecede yüksek belirsizlik seviyesini gerekçe gösterdi.

Bankanın açıklamasında, "Belirsizlik ve ticari gerilimler, önümüzdeki iki yıl boyunca ekonomik büyümeyi yılda yaklaşık yüzde 1 seviyesinde azaltmaya devam edecek. Hollanda'nın ihracatı baskı altında ve belirsizliğin iş yatırımlarını azalttığı görülüyor." yorumuna yer verildi.

Banka ayrıca ticaret tarifeleri ve etkileri için iki alternatif senaryo sundu.

Birinci senaryoda, ABD'nin 2 Nisan'da açıkladığı ve geçici olarak askıya aldığı gümrük vergilerini uygulamaya koyması ve dünyanın geri kalanının benzer önlemlerle karşılık vermesi halinde kapsamlı bir ticaret savaşı durumunda, büyümenin gelecek yıl durma noktasına geleceği ancak 2027'de kademeli olarak toparlanacağı belirtildi.

ABD ve AB'nin bu yıl tüm tarifeleri kaldırmayı kabul ettiği ılımlı ikinci senaryoda ise ilk senaryoya kıyasla ekonomik büyümenin yüzde 0,3 oranında artması bekleniyor.

Banka, Hollanda'da geçen yıl yüzde 3,2 olan yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 3'e, 2026 ve 2027'de ise yüzde 2,6'ya gerilemesini bekliyor.

Geçen yıl Hollanda ekonomisi yüzde 1 büyümüştü.