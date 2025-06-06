ECB enflasyonla mücadelede yeni adım attı: Faizler düşürüldü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Çoğu gösterge enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefimizde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanacağını ortaya koyuyor." diyen Lagarde, büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu, ticari gerilimlerin de büyümeyi azaltabileceğini anlattı.

Lagarde, Avrupa'da özellikle savunma ve altyapı gibi alanlardaki harcamaların büyümeye destek verebileceğini, yükselen tarifelerin ise ihracatı zorlaştıracağını ifade etti.

Yapılan faiz indirimiyle birlikte ECB'nin belirsizliklerle dolu bir ortamda iyi konumda olduğunu söyleyen Lagarde, "Belirsizlikler göreceğiz. 25 baz puan faiz indirimiyle iyi bir noktadayız. Tarife müzakerelerinin sonucunu bilmiyoruz. Buna verilecek karşılığın seviyesini de bilmiyoruz. Bunun sonucuna hazırlıklı olmalıyız. Veri geldikçe her toplantıda durumu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Lagarde, ECB'nin bugünkü faiz indirimiyle para politikası döngüsünün sonuna yaklaşıldığını, yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda durumu devamlı ele alacaklarını anlattı.

Avronun rolü hakkında bir soru üzerine Lagarde, avronun uluslararası rezerv para olma rolünü güçlendirmek ve tercih edilen para birimi olmasını sağlamak için bir fırsat olduğunu belirtti.

"ECB'DEKİ GÖREV SÜREMİ TAMAMLAYACAĞIM"

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) başkanı olmak için görevden erken ayrılacağı iddiaları hakkında ise Lagarde, "Size şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki her zaman misyonumu yerine getirmeye ve ECB'deki görev süremi tamamlamaya kararlıyım."dedi.

Lagarde, Bulgaristan'ın yüksek ihtimalle 2026 başında avro para birimine geçeceğini, bu kararın AB Konseyi'nde alınacağını söyledi.

ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2'ye, refinansman faizini yüzde 2,15'e, marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40'a çekme kararı aldı.

Böylece ECB geçen yıl haziran ayından bu yana 8 defa faizi düşürdü.

ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 seviyesinde belirlenen enflasyon oranı verilerinin sonrasında geldi.