Japonya’da enflasyona ayarlanmış reel ücretler geriledi

Japonya'daki reel ücretler, şirketlerin bugüne kadar gerçekleştirdiği ücret artışlarını geride bırakmaya devam eden inatçı enflasyon nedeniyle Nisan ayında üst üste dördüncü ay geriledi.

Japonya Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, hanehalklarının satın alma gücünün temel belirleyicilerinden biri olan enflasyona göre ayarlanmış reel ücretler, Mart ayında revize edilmiş %1,8 ve Şubat ayında %1,5 düşüşten sonra Nisan ayında bir yıl öncesine göre %1,8 aşağı geldi.

Ücret verileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı tarifelerinin küresel ekonomide belirsizliği körüklediği bir dönemde Japonya'nın büyüme görünümüyle ilgili endişeleri artırıyor.

Analistler, küresel ticaret gerginliklerinin ücret artışı ivmesini dengeleyebileceğinden ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını normalleştirme çabalarını zorlaştırabileceğinden endişe duyuyor.

Çalışma bakanlığından bir yetkili, "Ücretler istikrarlı bir şekilde artarken fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor." dedi.

Normal ücret veya taban maaş, Nisan ayında dört ayın en hızlısı olan %2,2 arttı. Fazla mesai ücreti Mart ayındaki düşüşü tersine çevirerek %0,8 arttı, özel ödemeler ise %4,1 arttı.

Toplam ortalama nakit kazanç veya nominal ücret, Nisan ayında Mart ayındaki revize edilmiş artışla aynı olan %2,3 artarak 302.453 yene (2.098,04 $) çıktı.

Capital Economics'ten Abhijit Surya yorumunda Japonya'nın ücret baskılarının güçlenme işaretleri gösterdiğini söyledi. Kıdemli APAC ekonomisti, daha önce yayınlanan ön ücret verilerinin düzenli kazanç büyümesinde cesaret verici bir artış gösterdiğini belirtti. Surya, bunun ilk turu Mart ayında sona eren "shunto" ücret görüşmelerinin işçiler için temel ücreti artırmaya başladığını gösterdiğini ifade etti ve. "Ücret artışı ciddi şekilde artmaya başladıkça, parasal sıkılaştırmanın yeniden başlatılması için dava giderek daha da ikna edici hale gelecek. Japonya'nın ekonomik verileri güçlü olmaya devam ederse, Temmuz ayında BoJ'un faiz artırımı yapması söz konusu olabilir." dedi.