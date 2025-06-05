ABD Senatosu, Bowman’ın görevini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart ayında Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı rolüne aday gösterdiği eski bir bankacı olan Michelle Bowman 2018'den bu yana Fed yönetim kurulunda başkan olarak görev yapıyor. Bowman, 48'e karşı 46 oyla onaylandı.

Bowman, yeni görevinde Fed'in ülkenin en büyük ve en karmaşık bankaları için kuralları denetleme ve yazma çabalarına liderlik edecek. Analistlere göre, bunun büyük bankalar için kaldıraç kurallarını hafifletmeyi, büyük bankaların yıllık "stres testini" daha şeffaf hale getirmeyi ve büyük firmalar için daha basit sermaye kurallarını yürürlüğe koymayı içermesi bekleniyor.