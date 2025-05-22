ECB üyeleri enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığını öngörüyor

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Yönetim Konseyinin Frankfurt'ta 16-17 Nisan 2025'te düzenlediği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin bulunduğu tutanaklarda, üyelerin Avro Bölgesi'nde enflasyonun neredeyse "yenik" düştüğünü belirttikleri görüldü.

Enflasyonun düşmesine neden olan etkenlerin kısa vadede baskın durumda olduğu ifade edilen tutanaklarda, "Üyeler, enflasyonun orta vadede hedefe döneceğine ve enflasyon şokuyla mücadelenin neredeyse sona erdiğine dair güvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir." değerlendirmesi yer aldı.

Ancak bazı konsey üyelerinin küresel ticaret savaşının uzun vadede enflasyonu körükleyebileceğini savundukları da tutanaklara geçti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon nisanda da yüzde 2,2 olarak belirlendi. Kovid-19 salgını sonrası bozulan tedarik zincirleriyle, Avro Bölgesi'nde 2022 sonbaharında enflasyon geçici olarak yüzde 10'u aşmıştı.

ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

ECB, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasının ardından 17 Nisan'da piyasa beklentileri doğrultusunda güvercin tutumunu sürdürerek zayıflayan ekonomiye karşı Haziran 2024'ten beri yedinci faiz indirimine gitmiş ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e çekmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 5 Haziran'da yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını çok yüksek görüyor.