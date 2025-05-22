ABD’de işletmelerin ekipman alımı borçlanmaları azaldı

Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre Amerikan şirketlerinin ekipman alımlarını finanse etmek için kredi kullanımları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı.

Başkan ve CEO Leigh Lytle, "Yeni ekipman talebi biraz azaldı, ancak özellikle Nisan ayındaki iniş çıkışlar göz önüne alındığında sağlıklı kaldı" dedi.

Nisan ayında şirketler tarafından alınan yeni kredi, leasing ve kredi limitleri bir önceki yılki 10,2 milyar dolardan 10 milyar dolara geriledi.

ELFA'nın kâr amacı gütmeyen iştiraki Equipment Leasing & Finance Foundation, Mayıs ayı güven endeksinin Nisan ayındaki 41,9 seviyesinden 44,5'e yükseldiğini açıkladı. Endeksin 50'nin üzerinde olması olumlu bir iş görünümüne işaret ediyor.