Apara Ekonomi Çin'den ABD ile görüşme mesajı
Giriş Tarihi: 2.04.2025 09:15 Son Güncelleme: 2.04.2025 09:16

Çin'den ABD ile görüşme mesajı

Çin’den ABD ile görüşme mesajı

Çin, ABD ile görüşmenin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu söylüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin herhangi bir görüşme yapmadan önce, Pekin'in Amerika'daki fentanil krizindeki iddia edilen rolü nedeniyle Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini kaldırması çağrısında bulundu.

Yi, Rusya'nın devlet haber servisi RIA Novosti'ye verdiği röportajda, "ABD tarafı gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa, haksız tarife artışını iptal etmeli ve Çin tarafıyla eşit istişarelerde bulunmalıdır" dedi.

Fentanil, Trump'ın Pekin'i uyuşturucuların ve öncüllerinin ABD'ye girmesini engellemek için çok az şey yapmakla suçlamasıyla ABD-Çin ilişkilerinde bir çatışma noktası haline geldi. Çin de Trump yönetimini sorunu tarifeleri artırmak için bir bahane olarak kullanmakla suçladı.

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Çin'den ABD ile görüşme mesajı
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