Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 2,48, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,52 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,93 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 44,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 48,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,46 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 54,47 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 45,46 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,71 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,12 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,01 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,85 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,60 artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA