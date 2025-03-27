S&P: ABD’de ekonomik durgunluk olasılığı %25

S&P Global Ratings, ABD yönetiminin politika uygulamaları ve olası tepkileri ve dünya çapında ekonomiler, tedarik zincirleri ve kredi koşulları üzerindeki potansiyel etkileri konusunda yüksek derecede öngörülemezlik olduğuna inandıklarını ve sonuç olarak, yaptıkları temel tahminlerimiz önemli miktarda belirsizlik taşımakta olduğunu bildirdi.

"Trump yönetiminin değişen politika bileşimi ekonomik görünümü değiştirmekte olup, varsayımlarımız GSYH büyümesinin 2025'te çeyreklik ortalama %1,6'ya düşmesi ihtimalini yansıtmaktadır" diyen S&P, buna karşılık, işsizlik oranının yükseleceğini ve 2026 yılının ortalarında %4,6 ile zirve yapacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Tarifelerin yerel tedarik zinciri boyunca ve nihai tüketiciler için fiyatları artırması nedeniyle enflasyonun 2025 yılında %3,0'e yakın kalacağını tahmin eden S&P, 2025 yılı için 25 baz puanlık bir federal fon faiz oranı indirimi beklediklerini, faizin yılı %4,00-%4,25'te bitireceğini öngördüklerini de vurguladı.

S&P Global Ratings ABD'nin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığının %25 olduğunu tahmin ettiğini de belirterek, "ABD politikalarının belirsizliği Kuzey Amerika kredi ortamı için risk oluşturmaktadır. Önümüzdeki 12 ay içinde ABD'de ekonomik durgunluk olasılığının %25 olduğu tahmin ediliyor" dedi.