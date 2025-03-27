Çin’de sanayi şirketlerinin karları geriledi

Çin'de büyük sanayi firmalarının kârları, imalat ve hammadde sektörlerindeki iyileşen kârlılıkla desteklenen, art arda üç yıl süren keskin düşüşlerin ardından bu yılın ilk iki ayında %0,3 azaldı.

Aralık ayında kârlar yıllık bazda %11 artarak dört ay üst üste yaşanan düşüşleri sonlandırdı ve Pekin'in Eylül sonundan bu yana uyguladığı teşvik tedbirlerinin ekonomiye yansımaya başladığının sinyalini verdi.

Morgan Stanley'in baş Çin ekonomisti Robin Xing, "Çin ekonomisindeki hava kesinlikle iyileşiyor" dedi.

Wall Street bankası Çin'in bu yılki ekonomik büyüme tahminini %4,0'ten %4,5'e yükseltti. "Ancak yine de karışık bir tablo var" diyen Xing, "şirket karları hala düşük seyrediyor ve tüketici duyarlılığı hala düşük seviyelerde" dedi.

Resmi verilere göre, devlet destekli sanayi şirketleri ilk iki ayda %2,1 büyürken, yabancı yatırımları olanların karları %4,9 arttı.