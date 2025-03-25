Apara Ekonomi ECB üyesi Escriva: Riskler yukarıdan çok aşağı yönlü
Giriş Tarihi: 25.03.2025 08:58 Son Güncelleme: 25.03.2025 08:58

ECB üyesi Escriva: Riskler yukarıdan çok aşağı yönlü

ECB üyesi Escriva: Riskler yukarıdan çok aşağı yönlü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva, Euro bölgesi ekonomik tahminlerine yönelik risklerin yukarıdan çok aşağı yönlü olduğunu açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva'ya göre Euro bölgesi ekonomik tahminlerine yönelik riskler yukarıdan çok aşağı yönlü.

Escriva, "Daha yıkıcı senaryolar gerçekleşmiyor. Bu bizi şaşırtmayacakları anlamına gelmiyor. Tahminlerimizi revize etmek için her zamankinden daha hazırlıklı olmamız gerekiyor, bu nedenle dikkatli olmalıyız" dedi.

"Büyüme risklerinin yukarıdan çok aşağı yönlü" diye konuşan Escriva, "Mali politika gibi bazı yukarı yönlü riskler var, ne kadar uzun sürerse sürsün, ve diğerleri. Ancak aşağı yönlü riskler yukarı yönlü risklerden daha belirgin" ifadelerini kullandı.

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ECB üyesi Escriva: Riskler yukarıdan çok aşağı yönlü
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