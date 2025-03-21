İngiltere’de tüketici güveni ortalamanın altında kaldı

Araştırma grubu GfK'nın bugün yayınlanan aylık anketine göre İngiltere'de tüketici güveni bu ay marjinal bir artışla -19'a yükseldi. The Wall Street Journal tarafından derlenen bir ankete göre bu artış, ekonomistlerin endekste beklediği hafif düşüşten daha iyi bir sonuç oldu. Ancak yine de -10 değerinin temsil ettiği uzun vadeli ortalamanın oldukça altında kaldı.

GfK'dan Neil Bellamy, "Tüketici güveni hastane yatağında can çekişen bir hasta olsaydı, bir doktor henüz bir iyileşme olduğuna dair çok az kanıt olduğunu söyledi. Mevcut istikrar memnuniyetle karşılanmalı ancak kırılgan tüketici ruh halini bozmak için fazla bir şey gerekmeyecek" dedi.

Endeks, ay boyunca tüketicilerin önümüzdeki yıl ekonomik durum hakkında genel olarak biraz daha az olumsuz olduğunu gösterdi. Ancak ekonomiye ilişkin duygular canlılığını koruyor ve katılımcılar büyük çaplı satın alımlar yapma konusunda daha fazla iştah göstermiyor.

İngiltere'de iş dünyasının güveni de zayıf seyretmeye devam ediyor ve İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz ay bu yıl için büyüme tahminini %0,75'e düşürdü. Ancak bu karamsar tabloya rağmen merkez bankası bu hafta, fiyat enflasyonu konusundaki endişeler nedeniyle temel faiz oranını yerinde bırakmaya karar verdi.

BOE Başkanı Andrew Bailey, "Çok fazla ekonomik belirsizlik var" dedi.