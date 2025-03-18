ABD’de konut başlangıçları geçen ay arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 artarak 1 milyon 501 bin oldu.

Piyasa beklentisi, yapımına başlanan yeni konut sayısının 1 milyon 380 bin olduğu yönündeydi.

Söz konusu veri, ocakta aylık yüzde 11,5 azalışla 1 milyon 350 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,9 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ ARTTI

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise şubatta aylık bazda yüzde 1,2 azalışla 1 milyon 456 bine geriledi.

Beklenti, bu dönemde 1 milyon 450 bin inşaat izni verildiği yönündeydi.

ABD'de inşaat izni sayısı, ocakta da aylık bazda yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 473 bine gerilemişti.

İnşaat izni sayısı geçen ay yıllık bazda ise yüzde 6,8 düştü.