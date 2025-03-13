ABD Ticaret Temsilcisi’nden AB misillemesi yorumu

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği'nin Başkan Donald Trump'ın güçlendirilmiş çelik ve alüminyum tarifelerine karşı misillemesinin, birliğim ticaret politikalarının "gerçeklerle uyuşmadığını" gösterdiğini söyledi.

Greer, AB'nin 26 milyar euro (28 milyar dolar) değerindeki ABD mallarına uyguladığı misilleme tarifelerinin, birliğin, metallerdeki küresel aşırı kapasiteyle başa çıkmak için AB ile birlikte çalışma çabalarına karşı ABD'nin direnişine aykırı olduğunu belirtti.

Greer, "AB'nin cezalandırıcı eylemi, ABD'nin ulusal güvenlik zorunluluklarını ve uluslararası güvenliği tamamen göz ardı ediyor ve AB'nin ticaret ve ekonomik politikalarının gerçeklikle uyuşmadığının bir başka göstergesi" dedi.