S&P Çin’de 2025’te çelik ihracatının düşmesini bekliyor

S&P Global Ratings, Çin'in zorlukla mücadele eden çelik sektörünün, bu yılın ikinci çeyreği gibi erken bir zamanda ihracatta düşüşe geçmeye başlayacağını öngörüyor.

S&P Global Ratings'in bugün yayınladığı rapordaki tahminlere göre ihracat 2025'te %15-%20 düşebilir. S&P, bu düşüşü, sektörün en büyük iki ihracat pazarı olan Vietnam ve Güney Kore'den gelen son gümrük vergilerine bağlıyor.

S&P'ye göre bazı çelik ihracatları Çin'e geri dönebilir ve bu da sektörün aşırı arz durumunu yoğunlaştırabilir. Kuruluşa göre bu da yerel çelik fiyatlarını zayıflatacak ve Çinli çelik üreticilerinin zaten zayıf olan karlılığını daha da kötüleştirecek.

Raporda "Çin'in aşırı arzlı çelik sektörü, en büyük iki ticaret ortağı olan Vietnam ve Güney Kore'nin son gümrük vergileri sonrasında daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca ABD'nin Çin'in çelik ürünlerine uyguladığı tarifelerin doğrudan etkisi sınırlı olacağı, ancak içerideki kilit ithalatçı ülkelere ve alt sektörlere uygulanan tarifelerden dolaylı etkiler doğabileceği kaydedildi.